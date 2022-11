SMS Marketing: Melhores Práticas, Dicas e Primeiros Passos

O que é SMS Marketing?

SMS marketing é uma forma de marketing usada pelas empresas para enviar promoções aos clientes por meio de mensagens de texto. Essas mensagens podem ter até 160 caracteres e podem incluir emojis, números e, claro, texto. Esse canal pode ser usado para diversas campanhas, como upselling, oferta de descontos, destaque de ofertas por tempo limitado e muito mais.

Uma boa mensagem de texto é personalizada, de preferência com o nome do cliente, é clara e direta e soa como se a marca estivesse falando com o cliente. As marcas também devem ter em mente que, embora as mensagens de texto sejam um ótimo canal para comunicação direta, existem centenas de outras marcas competindo pela mesma atenção também. Portanto, ser autêntico e centrado no cliente ajudará suas mensagens a se destacarem e obterem mais cliques.

Complementando suas jornadas cross-channel com SMS

Há uma coisa que diferencia o SMS de outros canais de marketing. Normalmente, a maioria dos clientes tem mais de um ID de e-mail, usa vários dispositivos, está em várias plataformas de mídia social e assim por diante. Mas quando se trata de seu número de celular, eles geralmente têm um que usam com mais frequência e talvez um telefone secundário para fins puramente profissionais. É essa natureza única do SMS que o torna um canal lucrativo. Quando você envia um SMS para um cliente, sabe que está entrando em contato com ele no único número que ele consentiu em fornecer a você.

O SMS também é um canal altamente acessível. Isso o torna uma ótima opção para iniciar e continuar conversas em tempo real com seus clientes. Além disso, as taxas de abertura de SMS, de 98%, são mais altas do que a maioria dos outros canais, incluindo e-mail e anúncios de mídia social. Também quando se trata das preferências do cliente, o SMS se destaca. Nesta pesquisa, constatou-se que 48% das pessoas preferem SMS para atualizações de marcas.

Adicionar SMS à jornada do cliente entre canais oferece um aumento confiável no engajamento e alcance do cliente. Não precisa ser um canal de marketing autônomo que você usa, mas sim um que complemente suas mensagens de marketing cross-channel com facilidade.

Tipos de SMS

Como marca, existem alguns tipos diferentes de mensagens que você pode enviar aos seus clientes usando SMS. Abaixo estão os tipos de SMS mais comuns enviados pelas marcas aos seus clientes.

1. SMS em massa

Como o nome sugere, SMS em massa envolve o envio de mensagens para um público amplo de uma só vez. Esta é uma forma econômica, rápida e segura de entrega de mensagens. As mensagens em massa são aptas para comunicar novas campanhas de marketing, ofertas promocionais e informações sobre eventos, por exemplo.

2. Promoções Segmentadas

Com mensagens segmentadas, você pode segmentar grupos de públicos que correspondem a critérios específicos e enviar mensagens relacionadas a esse grupo. Por exemplo, uma marca de moda pode segmentar todos os visitantes do site que visualizaram sapatos e enviar uma mensagem sobre uma venda por tempo limitado de tênis. Com promoções segmentadas, as marcas podem trazer personalização, enviar conteúdo mais relevante com base no segmento-alvo e, em geral, melhorar a comunicação por meio de mensagens.

3. Mensagens Automatizadas

Esta é uma categoria de mensagens muito útil para marcas, especialmente no varejo e e-commerce. Você pode definir condições específicas que acionariam o envio de mensagens assim que essas condições fossem atendidas. Alguns dos exemplos mais comuns de mensagens automáticas/acionadas incluem mensagens de boas-vindas, mensagens de abandono de carrinho e alertas de preço e estoque. Uma vantagem de enviar mensagens automatizadas para seus clientes é que elas são feitas em tempo real e têm a capacidade de inspirar ações com copies excelentes e convincentes.

4. Mensagens automatizadas na campanha

As mensagens que mencionamos anteriormente – se os mesmos tipos forem usados ​​em uma jornada orquestrada do cliente que inclua outros canais, as mensagens se tornarão parte da orquestração da campanha. Esta é uma das formas mais eficazes de usar o SMS. O marketing por SMS funciona muito bem em conjunto com outros canais, abrindo caminho para ótimas jornadas de clientes entre canais que ajudam você a ficar gravado na mente de seus clientes.

Melhores Práticas de SMS Marketing

Abaixo está uma compilação de algumas das melhores práticas mais comumente observadas em todo o setor que ajudarão você a otimizar seu marketing por SMS.

Opt-ins que atraem seus clientes

Antes de começar a enviar mensagens por SMS, primeiro você precisa fazer com que seus clientes optem por receber mensagens suas. Esta é a etapa mais importante, garantindo que seus clientes queiram ouvir você e consentir em fornecer o número deles. Você pode tornar a experiência de adesão interessante e personalizada usando modelos interativos e gamificados para dispositivos móveis e da Web.

Segmentação de usuários para melhores resultados

É melhor enviar mensagens altamente relevantes para um pequeno grupo de pessoas-alvo do que enviar uma mensagem geral para um grande número de pessoas para as quais ela pode nem ser relevante. A segmentação de usuários garante que você alcance as pessoas certas com a mensagem certa sob medida para elas, com base em seu comportamento, ações e afinidade.

Mensagens personalizadas com conteúdo dinâmico

Usando as informações de um cliente, como o último produto que ele visitou ou talvez os produtos que ele abandonou no carrinho, você pode enviar mensagens altamente personalizadas com conteúdo dinâmico e exclusivo para cada indivíduo.

Acerte o conteúdo da sua mensagem

O copy da sua mensagem deve ser clara, concisa e direta. Deve transmitir exatamente o que você precisa dizer porque você só tem um número limitado de caracteres para usar, mas, ao mesmo tempo, deve passar a sensação de pertencer à sua marca. Também é uma boa ideia associar o tipo certo de palavras-chave ao seu negócio ou palavras relacionadas a elas em suas mensagens.

Autentique sua conta

Os clientes não gostam de receber mensagens de números aleatórios e desconhecidos. Mas se eles souberem que está vindo de uma marca da qual optaram por receber mensagens, eles estarão imediatamente mais propensos a seguir seus links e agir. Portanto, é necessário ter um nome de conta ou códigoreconhecível que indique sua marca no lugar do número de telefone.

Rastreie seus links com UTMs

Para qualquer campanha de marketing, a rastreabilidade é essencial para que você possa atribuir resultados a diferentes campanhas e descobrir o que funcionou e o que não funcionou. Ao enviar links em mensagens de texto, não se esqueça de adicionar parâmetros UTM para rastreá-los, para que você possa analisar seus resultados posteriormente.

Respeite o horário de silêncio dos usuários

Muitos usuários podem ter o horário de silêncio ativado para não serem interrompidos por notificações em seus celulares. Se você enviar uma mensagem durante esse período, não apenas os incomodará quando estiverem ocupados, mas também diminuirá as chances de sua mensagem ser visualizada. A melhor coisa a fazer é não enviar mensagens durante esse período e agendá-las para quando seus usuários estiverem livres e usando seus celulares.

Sempre dê a opção de opt-out

Assim como você solicita o consentimento deles para aceitar, você deve sempre dar a eles a opção de recusar a qualquer momento, se eles acharem que não precisam mais se comunicar com você. Isso pode ser tão simples quanto pedir a eles que respondam com a palavra “PARE” para interromper todas as outras comunicações por SMS de você. Outra opção para cancelar a inscrição é usar um link padrão, que é uma maneira mais eficaz e sem custo de gerenciar desativações.

Visualize seu texto e edite, se necessário

É fácil digitar rapidamente uma mensagem promocional e clicar em enviar. Mas lembre-se sempre de visualizar sua mensagem, revisitar o copy em busca de erros ou melhorias e, só então, clicar no botão enviar.

Otimize sua campanha

As campanhas de marketing por SMS vêm com muitos dados que podem ajudá-lo a otimizar melhor suas campanhas futuras. Execute testes A/B, use o poder da IA ​​para entender a acessibilidade e o engajamento, use relatórios de dados para coletar insights e tomar decisões informadas sobre o copy, o tempo, o tipo de mensagem que você deseja enviar e muito mais.

SMS Marketing é o canal certo para você?

Antes de responder a essa pergunta, você precisa entender seu público e suas preferências e comportamentos de canal. Diferentes regiões também têm diferentes canais populares. A taxa de adoção do SMS é outro fator a ser levado em consideração, pois muda significativamente de região para região e até mesmo entre diferentes faixas etárias de usuários.

Depois de realizar essa pequena pesquisa e optar por escolher o SMS, uma ótima ideia seria integrá-lo perfeitamente à sua tech-stack e canais de marketing existentes. Dessa forma, o SMS complementa sua estratégia geral de marketing e agrega mais valor do que agregaria apenas um canal independente.

Como começar?

O SMS Marketing é fácil e simples de implementar. Você precisa registrar seu número e conta comercial e, depois disso, pode começar a enviar mensagens 1:1 em escala. Para entender melhor, agende uma demonstração e deixe um de nossos especialistas orientá-lo para você tomar a melhor decisão para o seu negócio.